تراجع 300 جنيه في سعر طن الدقيق اليوم الجمعة

سعر الدقيق اليوم الجمعة.. شهد سعر الدقيق خلال تعاملات اليو الجمعة بالنسبة لسعر المستهلك انخفاضًا في السوق المحلي المصري، إذ تختلف الأسعار وفقًا للشركة المنتجة والنوع والجودة.

علمًا أن سعر الدقيق 2024، يعد من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث العالمية يوميًا خاصة في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع في الفترة الأخيرة، نظًا للأحداث العالمية التي تجري حاليًا والذي من شأنه يؤثر على الأسعار العالمية للسلع.

ومن المعروف أن الدقيق يدخل في صناعة الكثير من الوصفات المختلفة، الحلويات، المكرونة، الخبز، وغيرها من السلع المختلفة.

وما زال خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يزداد سعر الدقيق خلال الفترة المقبلة، إذ يرتفع الإقبال حاليًا على الدقيق، وبالتالي تنشر «بوابة الوفد الإلكترونية» تقرير يومي يرصد ما يتعلق بكل ما يخص أسعار الدقيق للمستهلك، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم للمستهلك

سجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 28 جنيهًا.

أسعار الدقيق لدى التاجر اليوم في السوق المحلي

سجل سعر طن الدقيق "بروتين 24" نحو 17,000 جنيه للطن، وسجل سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 17,300 جنيه للطن.

ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.

