إنبي 2007 يواجه فيتوريا في نصف نهائي بطولة زد الدولية بعد الفوز على الأهلى

نجح فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2007، في تحقيق الفوز على الأهلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة زد الدولية.



جاءت مواجهة إنبي أمام الأهلي على مجمع ملاعب ناد زد بالتجمع الخامس، حيق نجح في تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0.

ومن المقرر أن يواجه نادى إنبى نظيره فيتوريا البرتغالى بنصف نهائى البطولة .

وشهد اللقاء تألق واضح للفريق البترولى مع تقديم عرض كروى رائع بفضل التحركات الهجومية المميزة مع تنوع فى أساليب اللعب بكافة خطوط الملعب ، وهو ما مكن الفريق البترولى من فرض سيطرته الكاملة على أحداث المباراة ، والتى شهدت هدفها الوحيد عن طريق المميز إبراهيم عبد الفتاح لاعب نادى إنبى قبل نهاية المباراة بقليل .