إنبي يتوج بالبطولة العربية لتنس الطاولة للمرة الثانية على التوالي

نجح الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبي في التتويج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة للمرة الثانية على التوالي، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس 2024.



جاء تتويج النادي البترولي بالبطولة العربية ال 34، بعدما حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية.

وتعد مشاركة نادى إنــبى في البطولة العربية هي الثانية له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليحقق المارد البترولى اللقب الثانى على التوالى خلال المشاركة الثانية له.

وجاء تمثيل نادى إنــبي فى البطولة لللاعبين "يوسف عبد العزيز- محمد البيلي - محمد شومان - علي غلاب - مؤمن محمود - عبد الرحمن حجاجي".

واستطاع الفريق البترولي تقديم مستويات مميزة خلال مشوار البطولة، بعدما نجح في الوصول للمباراة النهائية من البطولة العربية وتحقيق اللقب على العميد السعودي.