الأهلي والاتفاق يتعادلان في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتفاق الجارية الآن على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل فراس البريكان هدف التقدم للراقي في الدقيقة الثامنة لليمنح الأخضر التقدم مبكرًا في المباراة.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تمكن النجم الإيفواري سيكو فوفانا من اقتناص هدف التعادل للاتفاق لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالرحمن الصانبي

الدفاع: بالعبيد - عبدالباسط - ديميرال- مجرشي

الوسط الدفاعي: الجهني - الأسمري

الوسط الهجومي : ماكسيمان - فيرمينو – رياض محرز

الهجوم: فراس البريكان