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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي والاتفاق يتعادلان في الشوط الأول

فراس البريكان لاعب
فراس البريكان لاعب الأهلي السعودي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتفاق الجارية الآن على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل فراس البريكان هدف التقدم للراقي في الدقيقة الثامنة لليمنح الأخضر التقدم مبكرًا في المباراة.

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الأهلي يتقدم على الاتفاق بهدف فراس البريكان

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تشكيل الأهلي أمام الاتفاق في الدوري السعودي

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تمكن النجم الإيفواري سيكو فوفانا من اقتناص هدف التعادل للاتفاق لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالرحمن الصانبي 

الدفاع: بالعبيد - عبدالباسط -  ديميرال- مجرشي

الوسط الدفاعي: الجهني - الأسمري

الوسط الهجومي : ماكسيمان - فيرمينو – رياض محرز

الهجوم: فراس البريكان

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