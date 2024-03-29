دوري ابطال افريقيا.. الأهلي يتقدم على سيمبا التنزانى بهدف بعد مرور 65 دقيقة

مرت 65 دقيقة على أحداث لقاء الأهلي و نظيره سيمبا التنزاني ومازالت النتيجة هدف نظيف، في المباراة التي التى تجمعهما حاليا على ملعب بينجامين مكابا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

أحرز هدف الأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 4 من مجريات الشوط الأول من عمر المباراة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أسندت إدارة مباراة الأهلي وسيمبا الى الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيلى وعلى تقنية الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من دولة مورشيوس أحمد امتياز.

قائمة الأهلى لمباراة سيمبا التنزانى

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وافشة وموديست وكهربا.