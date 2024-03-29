دوري ابطال افريقيا.. انطلاق الشوط الثاني بين الأهلي و سيمبا التنزانى

انطلقت صافرة أحداث الشوط الثاني بين الأهلي و نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي التى تجمعهما حاليا على ملعب بينجامين مكابا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وسجل هدف تقدم الأهلي في شباك سيمبا التنزاني أحمد نبيل كوكا ليعطى الأحمر الأفضلية حتى الآن.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو - أنطوني موديست - حسين الشحات.



وجاء تشكيل سيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: شوماري كابومي – هينوك إينونجا – شي مالوني – محمد حسين.

خط الوسط: بابكر سار – سعيدي نتيبازونكيزا – ساديو كانوتيه - فابريس نجوما.

خط الهجوم: دينيس كيبو – كلاتوس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت تنزانيا، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.