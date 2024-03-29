دوري ابطال افريقيا..  الأهلي يتقدم على سيمبا التنزانى بعد مرور نصف ساعة

مرت نصف ساعة على أحداث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وتقدم الأحمر بهدف نظيف، في المباراة التي التى تجمعهما حاليا على ملعب بينجامين مكابا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.



تقدم الأهلي..

ضغط منذ اللحظات الأولى من جانب لاعبي الأهلي حتى اسفر عن تسجيل أحمد نبيل كوكا، الهدف الاول للاحمر ضد سيمبا التنزاني بالدقيقة 5 من عمر احداث الشوط الاول.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو - أنطوني موديست - حسين الشحات.



وجاء تشكيل سيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: شوماري كابومي – هينوك إينونجا – شي مالوني – محمد حسين.

خط الوسط: بابكر سار – سعيدي نتيبازونكيزا – ساديو كانوتيه - فابريس نجوما.

خط الهجوم: دينيس كيبو – كلاتوس تشامبا.