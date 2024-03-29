إقامة ليلة رمضانية فنية في جامعة حلوان (صور)

نظمت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، ليلة رمضانية فنية في كلية السياحة والفنادق بالمنيل، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحضر الليلة الرمضانية في جامعة حلوان كل من: الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة.

فقرات الليلة الرمضانية في جامعة حلوان

ليلة رمضانية في جامعة حلوان

وتضمنت الليلة الرمضانية في جامعة حلوان العديد من الفقرات المميزة، بدءًا بعرض فيديوهات تُسلط الضوء على إنجازات الجامعة، وكلية السياحة والفنادق، وشركة ماستر ترافيل الراعي الرسمي للفعالية، ثم توالت الفقرات الفنية المتنوعة.

وقدم كورال كلية التربية الموسيقية تحت إشراف عميد الكلية مجموعة من الفقرات الغنائية، بينما قدم فريق كلية التربية الرياضية بنات تحت إشراف الدكتورة أمل عبدالله عميد الكلية فقرة استعراضية.

واختتمت الليلة الرمضانية في جامعة حلوان بفقرة غنائية للمطربة كنزي تركي.

حضر الاحتفالية نواب رئيس الجامعة، ومستشارو رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمناء الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن هذه الليلة تهدف إلى تعزيز الروح الجامعية لدى الطلاب، وتنمية روح المشاركة في الأنشطة الطلابية، إيمانًا من الجامعة بأهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تُسلط الضوء على العناصر المميزة التي تُميز جامعة حلوان كجامعة نوعية بتخصصات فريدة، مشددًا على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية إيمانًا منها بدورها الفاعل في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم المتكاملة.

وأعربت الدكتورة سهى عبدالوهاب عميدة كلية السياحة والفنادق عن فخر الكلية باستضافة هذه الفعالية، مؤكدةً ريادة الكلية في مجال تعليم السياحة والفنادق في مصر، حيث كانت البداية والمنبع الذي أرسى دعائم هذا التخصص الحيوي.

حفل جامعة حلوان

حفل جامعة حلوان

حفل جامعة حلوان

حفل جامعة حلوان

حضور الليلة الرمضانية في جامعة حلوان

حفل جامعة حلوان



