كوكا يحرز الهدف الأول في شباك سيمبا التنزاني

سجل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الاول للاحمر ضد سيمبا التنزاني بالدقيقة 5 من عمر احداث الشوط الاول.

وجاء تشكيل سيمبا كالتالى..

حارس مرمى: أيوب لكرد

الدفاع: اينونجا باكا - محمد حسين - شوماري كابومبي - تشي مالون جونيور

الوسط : فابريس نجوما - ساديو كانوتيه - سعيدي نتيبازونكيزا - دينيس كيبو - باباكار



تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

مصطفى شوبير

محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

حسين الشحات - موديست - بيرسي تاو

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن وقوع حامل اللقب، النادي الأهلي في مواجهة حاسمة ومرتقبة في مشوار الحفاظ على لقبه الغالي.



ويعتبر النادي الأهلي، صاحب النصيب الأكبر في التتويج بلقب الأميرة السمراء برصيد 11 بطولة، إخرهم العام الماضي.



وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني.