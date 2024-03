يمكنك الآن استخدام هاتفك لقراءة الكف

أطلقت أمازون للتو تطبيقًا يتيح للأشخاص الاشتراك في خدمة التعرف على راحة اليد دون الحاجة إلى التوجه إلى كشك داخل المتجر. يستخدم تطبيق Amazon One كاميرا الهاتف الذكي لالتقاط صورة لبصمة راحة اليد لإنشاء حساب. بمجرد التسجيل، يمكنك الدفع مقابل الأشياء باستخدام يدك فقط، مما ينهي طغيان الاضطرار إلى حمل هاتف ذكي أو نقود أو بطاقة بلاستيكية مرهقة.

تستخدم التقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل بنية وريد راحة اليد، وتحويل البيانات إلى "تمثيل رقمي متجه فريد" يتم التعرف عليه بواسطة آلات المسح في مواقع البيع بالتجزئة. سيتعين عليك إضافة طريقة دفع داخل التطبيق للبدء وتحميل صورة لبطاقة هويتك بغرض التحقق من العمر.



يتم إطلاق التطبيق اليوم لنظامي iOS وAndroid. في السابق، كان يتعين عليك الذهاب إلى موقع فعلي للتسجيل في Amazon One. بالإضافة إلى المدفوعات، يتم استخدام التكنولوجيا أيضًا كأداة للتحقق من العمر وكوسيلة للدخول إلى الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية دون الحاجة إلى إحضار تذكرة.

بمجرد تسليم بصمة راحة يدك إلى شركة أمازون الخيرية تمامًا، سيكون لديك وصول غير مقيد إلى كل متجر بقالة Whole Foods في جميع أنحاء البلاد. بعد كل شيء، تمتلك أمازون شركة Whole Foods. يتم قبول مدفوعات Amazon One أيضًا في بعض مواقع Panera Bread، بالإضافة إلى بعض المطارات والملاعب والمتاجر الصغيرة.

هناك مخاوف واضحة تتعلق بالخصوصية هنا، حيث يمكن تغيير كلمات المرور ولكن لا يمكن تغيير راحة اليد. تقول أمازون إن جميع صور النخيل التي تم تحميلها "يتم تشفيرها وإرسالها إلى مجال Amazon One الآمن" في سحابة Amazon Web Service. وتقول الشركة أيضًا إن التطبيق "يتضمن طبقات إضافية للكشف عن الانتحال"، مشيرة إلى أنه لا يمكن حفظ أو تنزيل صور راحة اليد على الهاتف نفسه.