بيومي فؤاد: مليش قانون ولا مالكة في العمل الفني

أكد الفنان بيومي فؤاد أن هناك احتمالية أنه يقرر يخفض أجره في العمل الفني من أجل المشاركة في عمله يحبه ويفضله.

وأعلن فؤاد خلال تصريحاته ببرنامج “ حبر سري ” المذاع عبر فضائية “ القاهرة والناس”، اليوم الجمعة، أنه ليس لديه قانون في العمل الفني، قائلا: "مليش مالكة وكل فنان له أجر ثابت أو متغير من عدد السنوات".

وأشار إلى أنه يتعرض للعتاب من الكثير من الزملاء بسبب خفض أجره في الأعمال الفنية، منوهة بأنه لو شارك في عمل مع فنان اخر يحصل على أجر أعلى منه لا ينظر إلى هذا الأمر ويركز مع نفسه فقط.

وفي إطار آخر، كشف الفنان بيومي فؤاد حقيقة تخطيطه للهجرة من مصر نتيجة غضبه من هجوم الجمهور عليه بسبب أزمته مع محمد سلام على خلفية عرض مسرحية “زواج اصطناعي” في السعودية والتي تزامنت مع بداية هجوم دولة الاحتلال الإجرامي على سكان غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وعقب فؤاد على سبب حصوله على جنسية دولة الدومينيكان والذي تزامن مع ذروة الهجوم، كاشفًا أن سبب حصوله عليها يرجع لإتاحة جواز سفرها زيارة 30 دولة بدون تأشيرة وأنه في انتظار الحصول عليها هو وأسرته.

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تخطيطه للهجرة غضبا من الجمهور المصري

ونفى فؤاد بشكل قاطع ما تردد عن نيته الهجرة خارج مصر، معربا: “أنا لا أستحمل 10 أيام بره مصر”.

وتابع: “أنا سعيد بجنسيتي المصرية، معظم المشاهير عندهم إقامات لكن الجنسية لا يمكن التفريط فيها”.

وكشف الفنان بيومي فؤاد، أنهم بالتحري عن الأشخاص الذين سبوه وشتموه بعد الأزمة الأخيرة تبين أنهم شباب صغير في سن 17 و18 و20 سنة، قائلا: "اللي شتمني.. أنا أخويا محامي اكتشفنا أنهم أولاد صغيرين وأنهم يسمحوا يشتموني بأمي وأبويا العيب مش عليهم ولكن العيب على اللي رباهم".

وأضاف أنه قرر الظهور في الإعلام لتوضيح الصورة لمن يحبوه، قائلا: "اللي بيحبوا بيومي وزعلانين مني أنتم فوق دماغي واطلقوا عليا لقب الجوكر ونجم الكوميديا ولكن لما عائلة بسيطة يصوروا معايا ويقولوا لي بنحس أنك واحد مننا ومن بيتنا ويزعلوا مني يبقى انتهيت ولو فهمني غلط يبقى انتهيت".