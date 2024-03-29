بيومي فؤاد: أنا من جمهور محمد رمضان

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه من جمهور محمد رمضان، لافتا إلى أنه لم يصرح بأنه لم يعجبه مسلسل الأسطورة، وقال خلال تصريحاته ببرنامج “ حبر سري” المذاع عبر فضائية “ القاهرة والناس”، اليوم الجمعة، إن محمد رمضان لم يفعل ما وعد به الجمهور في مسلسل الأسطورة.

وتابع : "محمد رمضان كتب أنت ناقد وخليك في حالك.. معرفتش الكلام اللي كتبه محمد رمضان، مليش علاقة بالسوشيال ميديا".

وواصل فؤاد أنه تواصل معه أحد الفنانين ويعتقد هناك مشكلة مع الفنان محمد رمضان، منوهًا بأن محمد رمضان تحدث معه وأخبره أنه يمزح معه والكلام ليس على محمل الجد، ووجه له دعوة لحضور مسرحية له وحضر المسرحية مع عائلته، منبعا: "الأسطورة مكنش العشم من محمد رمضان.. وتحياتي له".

بيومي فؤاد: تصريحاتي بالرياض رد فعل لما مر به محمد أنور من بكاء واكتئاب

علق الفنان بيومي فؤاد، لأول مرة على تصريحاته التي أثارت الجدل بموسم الرياض بعد أزمة محمد سلام، قائلا: "مش ندمان على كلامي وأنا قد كلامي عشان راجل واعتذر فقط عن حاجة واحدة أني قلت مش جاي أضحك وأنا جاي أضحك والضحك شيء جميل والكوميديا شيء صعب".

وأضاف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنهم يطلقون عليه في الخارج عمدة المصريين ويستشعر مسئولية، مضيفا: "لما بطلع بمسرحية بحس أني رئيس بعثة ومسئول عن الناس بتوعنا ولكنا اشتمنا لما رحنا والحملة كانت شرسة على محمد أنور لأنه كان البديل ومكنتش بشوف الحاجات اللى على السوشيال ميديا ومحمد أنور كان بيبكي".

وتابع: "كنا بننزل وقت الفطار والغداء والعشاء نتعشى وهو مش معانا وكنا بنسابق الزمن وأنور كان بيعمل البروفات والأغانى والاستعراضات وعملنا بروفات يزيد عن شهر واحنا سفراء لبلدنا بيحبونا ويحترمونا ويقدرونا لو ده كايدكم أو غايظكم لكن دي حقيقة وهما بيحبونا وده غايظ اللي بيشتمنا ويدعي علينا ادعاءات والمفروض انه مثقف"، مؤكدا أن محمد أنور كان مكتئب جدا.

وعقب فؤاد أيضا على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه بعد أزمته مع الفنان محمد سلام بسبب تصريحاته الأخيرة، قائلا: "كل واحد في حاله ولم يحصل عتاب ولا كلام وفي حاجات مينفعش فيها كلام وده رأيها وهي قررت ومكتبتليش ليه اللى عملته ولكن هي قالت رأيها وقررت".

وأضاف، أن العلاقة بينهما كانت كلها ود، متابعا: "كان في بينا كلام وهي مخرجة كبيرة والواحد يتمنى يشتغل معاها وفي سجن النسا بعتتلى وعرضت عليا 3 أدوار وساعتها كان عندي مسلسلات كتير فرحت لها واعتذرت لها وتقبلت الاعتذار".