المداح الحلقة 20 .. الجنية مليكة تهدد مصير حمادة هلال

شهد مسلسل المداح الحلقة 20 "أسطورة العودة" العديد من الأحداث الغامضة والمواقف المثيرة، حيث يواصل صابر المداح (حمادة هلال) رحلته للوصول إلى إرث جده.

وتتابع أحداث مسلسل المداح الحلقة 20، بسماع صابر المداح رسالة غامضة من شخص مجهول تتحدث عن "الصقر والـ3 يمامات"، ويعتقد أنها قد تساعده في الوصول إلى إرث جده.

مسلسل المداح 4

في الوقت الذي يواجه فيه زين (محمد عز) زوجته منال (دنيا عبدالعزيز) بعد اكتشافها لمخزن الآثار المسروقة في مكان يتبع زوجها.

بعدها يتلقى صابر المداح مكالمة سعيدة من الدكتور زهير (جميل برسوم) بشأن رمز السهم الذي شاهده في واحة سيوة أثناء رؤيته لثعبان الكبرى داخل منزل مهجور، لكن الجنية مليكة تظهر له وتقتله وتحرق الكتاب الذي يحتوي على معلومات مهمة عن رمز الثعبان.

مسلسل المداح 4

ويتآمر زين (محمد عز) وحسن (خالد سرحان) لقتل طفل صغير من أجل فتح مقبرة فرعونية ضخمة، وتوزيع محتوياتها الأثرية عليهما.

كما تظهر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف حقيقة سميح الدجال (فتحي عبدالوهاب) وتفضح تجارته بالدين، مما يدفعه للدفاع عن نفسه ونشر فيديوهات مضادة عن طريق كاسيا (مي سليم) مديرة شركة السوشيال ميديا التي تعمل معه.

مسلسل المداح 4

وتظهر مليكة للشيخ خضر (محسن محي الدين) وتهدده بضرورة الابتعاد عن صابر المداح وعدم مساعدة مرة أخرى، وأنه سيواجه الموت في حالة مساعدته.

مسلسل المداح 4

يظهر الجن لأم حسن (حنان سليمان) ويحاول إيذاءها، بعدها يزور صابر المداح عم جميل (محمود عامر) في منزله ويسمع قصة السيدة آمنة الصقارة التي مات بناتها الأربعة بعدما أنهار سقف منزلهم عليهم وتربي صقور لكي تعيش، مما يذكره بحكاية "الصقر والـ3 يمامات" فيقرر الذهاب إليها لمعرفة تفاصيل حكايتها ربما تساعده في الوصول إلى هدفه ضد ألاعيب الجن.

مسلسل المداح 4

مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.