بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة فريقي النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام.

ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته.

تذاع جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزانى وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس احمد امتياز.

تشكيل الاهلي المتوقع امام سيمبا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – عمرو السولية.

في خط الهجوم: رضا سليم – محمود كهربا – بيرسي تاو.

تردد قناة 5 SPORT الناقلة لمباراة الاهلي اليوم