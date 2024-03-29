الاحتلال: سنلاحق حزب الله في في بيروت ودمشق وأي مكان آخر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل ستلاحق حزب الله اللبناني في بيروت ودمشق وأي مكان آخر.

وقال “ جالانت “ خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهره الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن الجيش سيوسع عملياته ضد حزب الله اللبناني ويزيد معدل الهجمات في الشمال.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ"حزب الله".

وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "قامت طائرة لجيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية في لبنان باستهداف وتصفية المدعو علي عبد الحسن نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله".

وأضاف: "شكّل المدعو علي نعيم خبيرًا كبيرًا في التنظيم وخاصة في مجال القذائف الصاروخية وكان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن وكان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

ونشر أدرعي مقطع فيديو يوضح قيام طائرة إسرائيلية باستهداف سيارة.

ويأتي هذا في وقت أفاد مصدر ميداني في لبنان، اليوم الجمعة، بأن شخصا قتل باستهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي لسيارة على الطريق العام في البازورية جنوبي لبنان.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران المسير التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام بلدة البازورية - وادي جيلو في جنوب لبنان بصاروخ موجّه"، موضحًا أن" الاستهداف أدى إلى احتراق السيارة بشكل كامل وتمت إصابة من فيها ومقتل شخص نتيجة الاستهداف".

وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن سيارات الإسعاف موجودة في مكان الحادث لنقل المصابين، لافتةً إلى أنه يتم التحقق من وجود قتيل ثان، كما تتحدث تقارير عن أن الضربة أدت إلى مقتل عنصر من "حزب الله"، لافتةً إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران التي اندلعت في السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي إطار آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ظهر اليوم الجمعة، مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله، في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم الجمعة 29-03-2024 مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضاف: وصباح اليوم تم قصف للمرة ‏الثانية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق. ‏