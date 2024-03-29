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عاجل.. حزب الله يدك مقر قيادة إسرائيلي في ثكنة برانيت بصواريخ بركان
الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يدك مقر قيادة إسرائيلي في ثكنة برانيت بصواريخ بركان

بوابة الوفد الإلكترونية

 قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ظهر اليوم الجمعة، مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.

 

 وقال حزب الله، في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم الجمعة 29-03-2024 مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 وأضاف: وصباح اليوم تم قصف للمرة ‏الثانية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق. ‏

 

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