وظائف جديدة برواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعي.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل، عن توفر وظائف جديدة للشباب في 13 محافظة، وذلك في شركات القطاع الخاص بمختلف التخصصات، إذ تبدأ الرواتب من 3500 جنيه شهريًا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن التقدم على تلك الوظائف حتى نهاية شهر إبريل القادم، من خلال وزارة العمل أو مديريات العمل بالمحافظات المتوفر فيها الوظائف، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

وظائف جديدة للشباب

وتتوفر فرص العمل في هذه المحافظات:- القاهرة- الجيزة- القليوبية- الغربية- الفيوم- القليوبية- دمياط- المنيا- أسيوط- بورسعيد- الإسكندرية- الدقهلية- السويس.

فرص عمل للشباب

وتتوفر الوظائف في هذه التخصصات:- مشرف فريق- سكرتارية- عضو فريق- مساعد مدير مطعم- مشرف مطعم- مهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة- مبيعات وإنتاج- سكرتارية- تلى سيلز- مدرسين جميع التخصصات- محاسبين- مشرف تغذية ماكينات- حجارين- أعمال إدارية- مدير صيانة- رسام هندسي- مندوب تسويق وبيع- موظف ملاحة- موظف حسابات ملاحين- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- موظف استقبال- أخصائيين تمويل- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.

فرص عمل جديدة في الإسكندرية

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، عن توفير 28 فرصة عمل للذكور بشركة "انترا" للصناعات الدوائية، التي تقع في برج العرب.

والوظائف المتوفرة هي:- مهندس ميكانيكا- مهندس كهرباء- أخصائي معالجة المياه- اخصائي إنتاج- فني كهرباء- فني ميكانيكا- فني غلاية- فني سلامة وصحة مهنية- عامل خدمات- عامل مطعم ، وذلك للشباب من ذوي الخبرة أو بدون حسب التخصص.

وتحث وزارة العمل، الشباب الراغب في العمل، على التوجه للقطاع الخاص، أو القيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا تسعى الوزارة دائمًا للإعلان عن فرص العمل من خلال التواصل مع شركات القطاع الخاص والحصول منهم على إعلان فرص العمل الخالية والمطلوب بها شباب وفتايات.

وتعمل وزارة العمل، على تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال إقامة دورات تدريبية مجانية لهم، في مختلف التخصصات سواء كهرباء أو تفصيل وخياطة، أو كمبيوتر، وسباكة، وغيرهم من المهن المطلوبة في السوق المحلي والخارجي.