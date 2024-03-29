مبادرة “تبني بيضة البطريق في عيد الفصح” لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض

اقترحت منظمة غير حكومية في جنوب أفريقيا بديلا لبيض الشوكولاتة الملفوف بورق الألمنيوم للاحتفال بعيد الفصح: وهو تبني بيضة من أنواع البطريق المهددة بالانقراض.

وأشارت أنه منذ بداية العام، أنقذت مؤسسة الجنوب الأفريقي للحفاظ على الطيور الساحلية (SANCCOB) أكثر من 200 بيضة بطريق أفريقي ووضعتها في حاضناتها وتقوم بجمع التبرعات لتغطية تكاليف الحضانة.

علما بأن البطريق الأفريقي في يوم من الأيام كان أكثر الطيور البحرية عددًا في جنوب إفريقيا ، والآن لم يعد الأمر كذلك.

انخفاض عدد الأزواج

ووفقًا لرونيس دانيلز من SANCCOB، انخفض عدد الأزواج إلى أقل من 10000 زوج متكاثر في عام 2024، مقارنة بمليون زوج قبل قرن من الزمان.

وقال دانيلز لرويترز: "بناء على الاتجاه الحالي، وهو خسارة 8% سنويا، فإننا نتطلع إلى الانقراض بحلول عام 2035" ، و"لن يكون هناك ما يكفي من السكان الذين يعيشون في البرية لإنقاذ أنفسهم."

وأوضح أن هناك العديد من التهديدات التي تواجه هذا النوع، ولكن التهديد الرئيسي هو الصيد التجاري الذي دمر موارد السردين والأنشوجة التي تعتمد عليها طيور البطريق الأفريقية في معيشتها.