كولر يحسم موقفه من ضم جناح فاركو

الأهلي يخشى شبح الصفقات الفاشلة

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، موقفه من التعاقد مع وليد فرج الجناح الهجومي لنادي فاركو، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على مسؤولي الأهلي التعاقد مع وليد فرج في الموسم الجديد، بعد ظهوره بصورة جيدة مع ناديه في الموسم الحالي.

ويجيد وليد فرج صاحب ال 22 اللعب في مركز الجناح الأيمن رغم بدايته في مركز وسط الملعب، ويشبه في طريقة لعبه وليد سليمان نجم الأهلي السابق.

ونجح وليد فرج في تسجيل 3 اهداف خلال 12 مباراة شارك فيها مع فاركو.

وتحفظت لجنة التخطيط بالاهلي برئاسة محسن صالح على ضم اللاعب فور عرضه علي اللجنة، خوفا من تكرار سيناريو الصفقات الهجومية الفاشلة مثل شادي حسين ومصطفي سعد ميسي.

وتري لجنة التخطيط أن اللاعب لن يمثل إضافة قوية للفريق وأنه يحتاج للكثير من الخبرة والتطوير الفني والبدني قبل الاهتمام بالتعاقد معه.

ورفض مارسيل كولر فكرة التعاقد مع اللاعب فب المومي القادم، في ظل وجود بيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر في الجانب الأيمن.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بملعب الأخير في دار السلام التنزانية، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره المجموعة ب12 نقطة، برفقة يانج أفريكانز التنزاني الوصيف، فيما خرج شباب بلوزداد وميدياما الغاني من البطولة الأفريقية.

كان الأهلي حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتلقى اي خسارة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وصعد سيمبا التنزاني بعدما احتلاله وصافة مجموعته التي تصدرها اسيك ميموزا الايفواري.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتنزانيا، العاشرة بتوقيت الإمارات.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيمبا التنزاني.

في حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة "عمرو السولية".

الهجوم : بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم "حسين الشحات".