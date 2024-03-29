حدث تاريخي يضع الدوري الإنجليزي في ورطة بنهاية الموسم

يواجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أزمة استثنائية وتاريخية بسبب المنافسة الشديدة، على اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول حتى الجولة الأخيرة من البريميرليج.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بتساوي مع ليفربول في الصدارة ولكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، ويأتي ومانشستر سيتي حامل اللقب خلفهما بفارق نقطة واحدة فقط.

وهناك احتمالية لاستمرار المنافسة على اللقب، حتى نهاية الموسم، كما حدث في 9 مواسم سابقة شهدت تنافس فريقين، على اللقب منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1992-1993.

ويلجأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بوضع نسخة الكأس الأصلية، في مباراة وتقديم النسخة الفضية في اللقاء الآخر، عندما يكون هناك منافسة شديدة بين فريقين على الفوز باللقب، حتى الجولة الأخيرة، استعدادا لجميع الاحتمالات.

كأس الدوري الإنجليزي

ولكن الوضع مختلف تمامًا في النسخة الحالية، سيجد الاتحاد الإنجليزي نفسه في موقف صعب، لأن هناك 3 فرق تتنافس على اللقب.

وحسب تقرير لصحيفة "صن" البريطانية، سيقوم الاتحاد الإنجليزي في هذه الحالة باللجوء إلى استخدام نسخة ثالثة من كأس الدوري الإنجليزي "التقليد".

أوضحت أن هذا التصميم يستخدم في حملات ترويجية، في بعض الأحيان وفي ظروف مماثلة، وسيتم اللجوء إليه في حال استمرار المنافسة بين الثلاثي حتى الوصول إلى الجولة الأخيرة.

وبالتالي، سيكون حامل لقب الدوري الإنجليزي معرضا لعدم الحصول على النسخة الأصلية من اللقب، وعلى عدم الاحتفال بها بين جماهيره.

كأس الدوري الإنجليزي

وستشهد الجولة الأخيرة منافسة عنيفة، حيث يحتضن أرسنال مباراة إيفرتون، بينما يلعب ليفربول على أرضه ضد وولفرهامبتون، ويواجه مانشستر سيتي وست هام يونايتد في ملعب "الاتحاد" بين جماهيرهم.