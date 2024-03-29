طقس مائل للحرارة.. درجات الحرارة المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الحالة الجوية غدا السبت الموافق اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت وجود شبورة قد تكون كثيفة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 28 والصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 23 والقاهرة 14

وادي النطرون:- العظمى 28 والصغرى 14

طنطا:- العظمى 28 والصغرى 14

شبين الكوم:- العظمى 28 والصغرى 14

دمنهور:- العظمى 26 والصغرى 15

مطروح:- العظمى 23 والصغرى 15

السلوم:- العظمى 22 والصغرى 14

سيوة:- العظمى 26 والصغرى 15

بورسعيد:- العظمى 25 والصغرى 15

دمياط:- العظمى 25 والصغرى 15

الزقازيق:- العظمى 28 والصغرى 15

المنصورة:- العظمى 27 والصغرى 15

الإسماعيلية:- العظمى 29 والصغرى 16

السويس:- العظمى 28 والصغرى 15

العريش:- العظمى 24 والصغرى 14

رفح:- العظمى 23 والصغرى 14

راس سدر:- العظمى 28 والصغرى 15

نخل:- العظمى 26 والصغرى 12

طابا:- العظمى 27 الصغرى 15

كاترين:- العظمى 24 الصغرى 8

الطور:- العظمى 29 الصغرى 14

شرم الشيخ:- العظمى 29 الصغرى 18

الغردقة:- العظمى 29 الصغرى 16

مرسى علم:- العظمى 29 الصغرى 18

الفيوم:- العظمى 29 الصغرى 16

بنى سويف:- العظمى 29 الصغرى 17

المنيا:- العظمى 29 الصغرى 14

أسيوط:- العظمى 30 الصغرى 16

سوهاج:- العظمى 31 الصغرى 16

قنا:- العظمى 32 الصغرى 17

الأقصر:- العظمى 32 الصغرى 18

أسوان:- العظمى 32 الصغرى 18

أبو سمبل:- العظمى 31 الصغرى 18

الوادي الجديد:- العظمى 31 الصغرى 18

شلاتين:- العظمى 28 الصغرى 17

أبو رماد:- العظمى 27 الصغرى 18

حلايب:- العظمى 26 الصغرى 19

رأس حدربة:- العظمى 28 الصغرى 18

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.