مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 79 مليار جنيه في أسبوع

واصلت بمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي موجة هبوطها الحادة متأثرة بضغوط بيعية للمصريين والعرب.

خسر القيمة السوقية للأسهم 79 مليار جنيه، بنسبة هبوط 4.1%، ووصلت إلى مستوي 1.859.4 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على هبوط بنسبة 5.2%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 645.7 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 3.5مليار ورقة مالية منفذة على 506 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 589.7 مليار جنيه، وكمية تداول3.6 مليار ورقة منفذة على 572 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالتراجع الحاد، خسر مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 5.1 ليصل إلي مستوى27559 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3%، كما تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 3.5%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على7% مسجلين صافي شراء 162 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 7% محققين صافي عمليات بيعية بنحو505 مليون جنيه.