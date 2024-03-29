Take-Two تحصل على Gearbox مقابل 460 مليون دولار

هناك المزيد من التغييرات الرئيسية على قدم وساق في الجانب التجاري من عالم ألعاب الفيديو، حيث يتغير اسم بارز مرة أخرى. وافقت شركة Take-Two Interactive (الشركة الأم لناشر Grand Theft Auto Rockstar وآخرين) على شراء Gearbox Entertainment من مجموعة Embracer Group المحاصرة. تبلغ قيمة الصفقة 460 مليون دولار في المخزون ومن المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول 30 يونيو. وقد سرت شائعات منذ عدة أشهر بأن Embracer كانت تخطط لبيع Gearbox.

استحوذت شركة Take-Two على ثلاثة استوديوهات: Gearbox Software وGearbox Montréal وGearbox Studio Quebec. ستمتلك بالكامل امتيازات Borderlands وTiny Tina's Wonderlands وHomeworld وRisk of Rain وBrothers in Arms وDuke Nukem، بالإضافة إلى "خط أنابيب Gearbox المستقبلي". ستعمل Gearbox تحت مظلة 2K، التي تنشر بالفعل ألعاب Borderlands وTiny Tina. سيبقى مؤسس Gearbox والرئيس التنفيذي راندي بيتشفورد على رأس الشركة.

Embracer معلقة على Gearbox Publishing San Francisco، والتي ستتم إعادة تسميتها. والتي تمتلك حقوق النشر لسلسلة Remnant وHyper Light Breaker والألعاب غير المعلنة. ستحتفظ Embracer أيضًا بـ Cryptic Studios (Neverwinter Online وStar Trek Online) وLost Boys Interactive وCaptured Dimensions.

تشير شركة Take-Two إلى أن Gearbox لديها "ستة مشاريع ترفيهية تفاعلية رئيسية في مراحل مختلفة من التطوير." تتضمن تلك الأجزاء خمسة أجزاء، من بينها Homeworld 3 ولعبة Borderlands التالية.

اشترت شركة Embracer شركة Gearbox في عام 2021 مقابل مبلغ أولي قدره 363 مليون دولار. إذا حققت شركة Gearbox أهدافًا معينة، لكانت قيمة الصفقة تزيد قليلاً عن مليار دولار إضافية على مدى ست سنوات.

منذ أن اشترت شركة Gearbox، مرت شركة Embracer بأوقات عصيبة. وفي العام الماضي، أعلنت عن عملية إعادة هيكلة كبرى بعد انهيار صفقة استثمارية بقيمة ملياري دولار (يُقال إنها من مجموعة يدعمها صندوق الثروة السيادية السعودي). منذ ذلك الحين، قامت شركة Embracer بإغلاق العديد من الاستوديوهات وبيع استوديوهات أخرى. وقد سرحت 1387 شخصًا في النصف الثاني من العام الماضي وألغت 29 مباراة غير معلنة خلال فترة ستة أشهر في عام 2023.

وفي مكان آخر في مجال ألعاب الفيديو، باعت Sega شركة Relic Entertainment (Warhammer 40,000 وCompany of Heroes)، والتي أصبحت الآن استوديوًا مستقلاً بفضل مساعدة مستثمر غامض. تقوم Sega أيضًا بإلغاء حوالي 240 وظيفة في أوروبا، مما يزيد من عمليات التسريح واسعة النطاق للعمال في مجال ألعاب الفيديو حتى الآن هذا العام. يقال إن Sega Europe وCreative Assembly (Total War) وHardlight Studios (Two Point Hospital) قد تأثرت.