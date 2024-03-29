الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يعلن غياب ثنائي مانشستر سيتي عن موقعة آرسنال

جوارديولا المدير
جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي

كشف الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن موقف المصابين من خوض مباراة القمة أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ ايضًا..

txt

موقف نجم مانشستر سيتي المصاب من مباراة ريال مدريد

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل موقعة آرسنال : " أن الثنائي كايل ووكر وجون ستونز خارج القائمة الأساسية لعدم جاهزيتهم للمباراة"

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال 

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة حاسمة أمام آرسنال غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق أرسنال الذي يلعب بين النجم المصرى محمد الننى، جدول ترتيب الجدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل السيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم والقنوات الناقلة

تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي .. هالاند في الهجوم

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يلتقي بيرنلي في الدوري الانجليزي الليلة

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي
الجريدة الورقية