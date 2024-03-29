حكم تاريخي يحمي مشتري الوحدات السكنية من الملاك

في حكم تاريخي رسخت محكمة جنح مدينة نصر لحماية المشترين من عسف البائعين وتعنتهم، فقضت بجلسة ضد كل من: إيهاب مراد فراج - رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية، والسيد سعد محمد سعد - العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس الإدارة، في ثلاث قضايا جنح مباشرة بالحبس 3 سنوات لكل منهما مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه ونفس المبلغ غرامة لكل جنحة.

وجاءت الأحكام بعد قيام ثلاثة من المشترين للوحدات السكنية برفع قضايا جنح بطريق الادعاء المباشر ضد مالكي الشركة وممثليها المذكورين بسبب التراخي والتقاعس عن تسليم الوحدات السكنية للملاك، وفقاً لما نص عليه العقد في الموعد المقرر.

وأصدرت الحكم محكمة جنح مدينة نصر الجزئية برئاسة المستشار (تامر حبيب) رئيس المحكمة فى الجنح أرقام 2126 و2046 و2047 لسنة 2024 جنح قسم أول شرطة مدينة نصر على المتهمين بأشخاصهم كونهم ممثلي الشركة كشخص اعتباري وفقًا لقانون الاستثمار.

قال أشرف أبوعجيلة المحامي عن المشترين للوحدات السكنية، أن الحكم يُعد من الأحكام التاريخية التي تحمي حق المشتري للوحدات السكنية من تقاعس المطور العقاري عن تسليم الوحدات السكنية

وأوضح أبوعجيلة، أن المحكمة حكمت في 3 أحكام قضائية غيابيًا بحبس كل من رجل الأعمال / السيد سعد محمد سعد، وإيهاب مراد فراج محمد، مالكي شركة كايروكونسلت للتنمية العقارية بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20000 جنيه وغرامة 20000 جنيه لكل منهم عن كل قضية لاتهامهم بالتراخى فى تسليم الوحدات السكنية لمالكيها

وقال: أشرف أبوعجيلة، إن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981 في المادة 23 فقرة 2 قد نظام حماية جنائية للمشترين في حالة تعرضهم لمماطلة البائع أو المطور العقاري في تسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد لها.

وأكد أبوعجيلة، أن هذا الحكم رادع لأصحاب الشركات العقارية الذين يتأخرون عن تسليم الوحدات السكنية في الموعد المتفق عليه بالعقود المبرمة مع المشترين.

يذكر أن شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية، لديها مشروع بطريق العين السخنة، ومنذ عام 1998 وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من هذا المشروع، ويرفض أحد ملاك الشركة إدخال الخدمات للمشروع، ويوجد مشترين للوحدات السكنية لم يتم تسليم الوحدات السكنية لهم منذ 2014 وحتي تاريخه رغم الانتهاء من بناء هذه الوحدات تعنتا من الشركة دون سبب واضح، كما جاء موعد تسليم الوحدات لبعض المشترين ، في حين انه لم يتم إنشاء كثيرًا من العمارات بالمشروع تصل إلى ثلث حجم المشروع من واقع خطاب رسمي صادر من حي البساتين ولا يعلم ملاك الوحدات الخاصة بهذه العمارات مصيرهم اليوم بعد سنوات طال انتظارهم خلالها للاستلام حتى يتمكنوا من السُكنى بدلًا من إرهاقهم بدفع إيجارات متزايدة سنويًا.

وقد نشر المشترون لهذه الوحدات السكنية استغاثة لرئيس الجمهورية منذ شهور بجريدة الوفد لحمايتهم من تعنت أصحاب هذه الشركة.