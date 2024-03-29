الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة: الحوار بين أهل الجنة والنار ممكن يكون عبر الشاشات

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

 رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال طفلة حول كيفية دخول إبليس الجنة لكى يوسوس لسيدنا آدم وزوجته ليأكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما؟ 

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علي جمعة: كل المسلمين صوفية ولله 243 اسمًا والشائع 99

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 قال خلال حلقة برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة: "هو مدخلش الجنة، دلوقتى في وسائل التواصل الاجتماعي، واحد موجود في أمريكا وأنت هنا ينفع تعملوا شات؟، ينفع، حاجات زي كده لكن الوسوسة ممكن تكون عن طريق الاتصال". 

 وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالى، هو خالق الكون عالم الغيب وعنده أشياء كثيرة جدًا من هذا القبيل، وقدرنا نفهمها حتى موجودة في القرآن الكريم، والحوار بين أهل الجنة والنار هيكون إزاى؟ ممكن يكون عن طريق الستالايت والشاشات، ربنا علّم البشر يخترعوا ده، أومال القدرة الإلهية هتكون إزاى".   

 

إلغاء النار في الآخرة والجميع يدخل الجنة:

 قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن طبيعة الخطاب الذى ندعو به الناس لا بد من أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس إلى الكراهية، موضحًا: "فى خطاب خلى الدنيا والآخرة سودا، واحنا بنقول لهم أنتوا فاكرين الموت عدم، لا الموت حياة، والحياة ليست فى الدنيا فقط ،لا فى حياة فى الآخرة برضو".

 وأضاف: "تلاقى اللى بيتكلم عن عذاب القبر والثعبان الأقرع، فى كتب كثيرة بتقول في أهوال يوم القيامة، لكن محدش قال فى شفاعة وفى ٧٠ ألف شفيع وكل واحد يشفع فى ٧٠ ألف شفيع يعنى ٤ مليارات، وكل المسلمين ٢ مليار بس".

 وتابع: "وارد إن ربنا يلغى النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، وفى علماء كثير، قالوا كده، وممكن النار دى تكون معمولة لناس تكون خايفة من عقاب ربنا فلا يؤذى أحدًا.. لازم العلاقة بينى وبين ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة".

 

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