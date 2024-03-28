علي جمعة: لو لم يحبك الله ما خلقك (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإنسان يسأل نفسه “هو ربنا بيحبني ولا لأ؟”، موضحًا: “الله يحبك لأنك من مخلوقاته، ولو أنه لا يحبك ما خلقك أصلا”.

وأضاف خلال برنامج "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الخميس: "هذا يشعر الإنسان بمجرد أن الله قد خلقه فإنه يحبه، ولو لم يحبك الله لم يكن ليخلقك وكنت عدمًا لا وجود لك في هذا الكون".

وتابع: “المشكلة ليس في أن الله لا يحبك أو لا، المشكلة هو انت بتحب ربنا؟، هو ده السؤال اللى يجب على الإنسان أن يبدا به وليس العكس”.

وأوضح: "لو كنت تحبه لأطعته، إن المحبُ لمن يحب مُطيع"، مستشهدا بقوله تعالى: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

سبب صعوبة قراءة القرآن في رمضان

أجاب على سؤال طفلة حول هل ربنا مش هيكون راضى عن اللى يقرأ القران بصعوبة؟، قائلًا: "في شخص لما يجي يقرأ قرآن يتعب بسرعة وفكره يتعب بسرعة وريقه بينشف، إنما لما يذاكر مفيش حاجة بتحصل له، هل كده ربنا مش راضي عنه ومش عاوزه يتقرب منه؟".

وتابع: "شوفوا الصورة عاملة إزاي، لما يذاكر أو يقرأ حاجة في النت عادي، إنما لما يجي يمسك القرآن يجد إنه بدأ يعرق ونفسه يضيق ويحدث له شيء كأنه يمنعه من إكمال القراءة".

وأضاف: "لو بحثنا تلك الحالات بحثًا علميًا، نجد أن هذا الإنسان لا يحسن قراءة القرآن، يتتعتع في القراءة، ومن رحمة النبي أنه يقول: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، يعنى ١٠ و١٠ حسنات على كل حرف".

وذكر: "القرآن يكون ثقيلًا على هذا الشخص في البداية فقط، وممكن نروح لتعلم القراءة على يد من يحسن القراءة، طيب لو مفيش يبقى استمع إلى القرآن كثيرًا".

واستكمل: "هناك تطبيقات على الهاتف المحمول لقراءة القرآن، ويمكن أن يمسك المصحف ويسمع الشيخ وهو يقرأ، كما أن مشايخنا قالوا لنا زمان اقرأوا الفاتحة ثلاث مرات قبل القراءة".