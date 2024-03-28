علي جمعة: كل المسلمين صوفية ولله 243 اسمًا والشائع 99

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن كل المسلمين صوفية ولابد أن يكونوا كذلك لأن ذكر الله أكبر وبه تطمئن القلوب.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “مملكة الدراويش” الذي يعرض على قناة “الحياة” اليوم الخميس: “أسماء الله 243 اسما والشائع 99 فقط بسبب حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عن أسماء الله الحسنى”.

وأوضح أن الحجاج ابن يوسف كان قاتلا وسفّاكًا للدماء لكنه كان حافظًا للقرآن ويتلوه كل أسبوع مرة وأثر فيه تأثيراً بليغًا، مضيفًا: “قتل المسلمين واسبتاح الكعبة والمدينة”.

وأشار إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أتي بالإسلام غير وجه الصحابة وبنى الإنسان في صورة الصحابة رضوان الله عليهم وأخرجهم من الجاهلية ومن الظلمات إلى النور.

الصوفية أنكرت ما يحدث في الموالد

وذكر أن ما تركه لنا سيدنا النبي محمد أصبح عادة لا عبادة، والتصوف كذلك له أركان ومقومات وبرامج وأحكام وأدلة.

وتابع أنه يوجد من يشوه صورة الإسلام مثل داعش والخوارج وهم لا يمتون للإسلام بأي صلة ومثل هذا الأمر الفرق بين التصوف والمتصوفة، فهناك فرق كبير بينهم، وقد شاع التصوف ولم يشع علمه فارتكبت بعض الصوفية أخطاء منها ما يحدث في الموالد.

ولفت إلى أن مشايخ الصوفية أنكرت ما يحدث في الموالد من مُنكرات كما ينكر مشايخ الإسلام وعلماء الإسلام ما يقوم به الدواعش.