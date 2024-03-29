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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه طلائع الجيش في دوري اليد

يد الأهلي
يد الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، نظيره فريق طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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تقام المباراة على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في تمام العاشرة مساء، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار المنافسة على البطولة.
ويعقد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.
وكان رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 35-15، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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