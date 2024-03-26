لاعبة سيدات يد الأهلي: الثنائية المحلية تتويج لجهد الجميع

قالت تقى كامل، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز عن جدارة على الشمس والتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وأوضحت أن اللاعبات تعاهدن قبل المباراة على بذل أقصى ما لديهن من أجل إسعاد الجماهير والحفاظ على لقب البطولة.

وأشارت إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا وكان الأكثر تنظيمًا، وهو ما منحه التفوق على حساب خصم قوي، وأن التوفيق كان حليفًا للاعبات خلال المباراة.

وحرصت تقى على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبات، وأكدت أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود ‏الجميع، ويؤكد أن الفريق يسير بقوة على الطريق الصحيح لحصد البطولات.‏