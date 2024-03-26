الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة سيدات يد الأهلي: الثنائية المحلية تتويج لجهد الجميع

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت تقى كامل، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي،  إن الفريق استحق الفوز عن جدارة على الشمس والتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

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الجمعة المقبل .. الأهلي في مواجهة سيمبا بتنزانيا بربع نهائي أبطال أفريقيا

وأوضحت أن اللاعبات تعاهدن قبل المباراة على بذل أقصى ما لديهن من أجل إسعاد الجماهير والحفاظ على لقب البطولة.

وأشارت إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا وكان الأكثر تنظيمًا، وهو ما منحه التفوق على حساب خصم قوي، وأن التوفيق كان حليفًا للاعبات خلال المباراة.

وحرصت تقى على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبات، وأكدت أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود ‏الجميع، ويؤكد أن الفريق يسير بقوة على الطريق الصحيح لحصد البطولات.‏

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