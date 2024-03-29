الأهلي يواجه سبورتنج بنصف نهائي دوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة أمام فريق سبورتنج، في المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3 ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري.

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وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وشهد المران الختامي أمس، جلسة للإسباني فرناندو مونزو المدير الفني مع اللاعبين قام خلالها بتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح العديد من الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة.

واطمأن المدير الفني على جاهزية جميع اللاعبين خلال المران الأخير قبل مباراة اليوم.