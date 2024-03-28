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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سبورتنح

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي ، اليوم الخميس مع نظيره فريق سبورتنج، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3 ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري.
 

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شباب الأهلي إلى ربع نهائي دورة زد بصدارة المجموعة الثانية

من المقرر أن تقام المباراة في الحادية عشرة مساء على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها.
وحرص إبراهيم فخر الدين المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبات بعد مباراة أمس لتصحيح بعض الأخطاء وتحفيز اللاعبات من أجل حسم المواجهة الثانية والتأهل إلى نهائي الدوري والحفاظ على اللقب.
وكان سيدات طائرة الأهلي قد فاز على سبورتنج بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3 ضمن منافسات البطولة.

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