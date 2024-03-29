عطر الأحباب يحتفي بيوسف وهبي ضمن فعاليات المقهى الثقافي بالفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بشهر رمضان المبارك.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك قدّم فرع ثقافة الفيوم أولى فعاليات المقهى الثقافي عن يوسف وهبي" ضمن برنامج "عطر الأحباب" والذي تقدمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

استهل الروائي محمد جمال الدين حديثه قائلا أن المقهي الثقافي تراث قديم منذ حقبة الأربعينات، مؤكدًا على حرص الثقافة الجماهيرية على التنوع الأدبي والتداخل مع الجمهور والمجتمع، وحول اختيار شخصية " يوسف وهبي"، أشاد "جمال الدين" بهذا الاختيار لشخصية عظيمة أثرت في الفن والوجدان الدرامي والأدبي على الوجه الإنساني كله.

وفي كلمته أعرب المفكر عصام الزهير عن امتنانه لاختيار شخصية بحجم الفنان الكبير يوسف وهبي ابن الفيوم، كما سلط "الزهيري" الضوء على نشأة يوسف وهبي بمدينة الفيوم، ورحلة إبداعه ومعاناته والتحديات التي تصدي لها في سبيل تحقيق حلم الفن، وأن يلتحق بفرقة الفن الجماهيرية، لولا منع أسرته له وإصرارها على أن يستكمل تعليمه والالتحاق بكلية الزراعة، ليحافظ على أرضها، أعقب ذلك فقرات غنائية للفنان عهدي شاكر، مع الشاعرين مصطفى عبد الباقي ومصطفى الجارحي، ومحمد حسني، وذلك بحضور سماح كامل مدير عام الفرع، وتستمر الفعاليات يوميا في التاسعة مساء بمكتبة الفيوم العامة ولمدة عشرة أيام.

كما يواصل الفرع برنامجه المركزي بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، احتفالا بالشهر الكريم، حيث شهد مركز شباب قرية أبو عش عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية قدمت خلاله باقة من الأغنيات البدوية التراثية ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، إلى جانب ورشة أشغال فنية لعمل فانوس رمضان من قماش الجوخ، نفذتها الفنانة سحر محسن جابر بمكتبة الفيوم العامة.

"المشروعات القومية إنجازات للتاريخ".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

ونظم بيت ثقافة طامية ليلة رمضانية، بالوحدة المحلية بقرية دار السلام بمركز طامية، بالتعاون مع مجلس مدينة طامية، وممثلي الأزهر والأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية بطامية.

تضمنت الليلة محاضرة بعنوان "المشروعات القومية إنجازات للتاريخ" قدمها الكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا، تحدث فيها عن المشروعات القومية، وارتباطها بتوفير مناخ جيد للاستثمار، وزيادة الدخل القومي، مؤكدا على جهود وسعي الدولة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة، ويساهم في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، والحد من البطالة، مما يؤكد أن الدولة تسير في مجالات مختلفة في الاقتصاد لتقويته والتوسع في مشاريع قائمة لزيادة الناتج منها وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلي أن هذه المشروعات بمثابة إنجازات تحققت على أرض مصر في الأعوام الأخيرة.

أعقبها أمسية شعرية للشاعرين عبد الحميد سرحان، ورمضان سالم، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، قدمت خلاله عددا من الأغنيات منها "بسم الله، القلب يعشق كل جميل، والله بعودة يا رمضان".