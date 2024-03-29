ميتا وجوجل تواجهان ادعاءات بتقييد إعلانات الصحة الإنجابية وتغذية المعلومات المضللة

وجد تقرير جديد أن شركتي ميتا وجوجل تقيدان معلومات الصحة الإنجابية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. تدعي MSI Reproductive Choices ومركز مكافحة الكراهية الرقمية، اللذان شاركا في إعداد التقرير، أن الشركتين قيدتا إعلانات مقدمي خدمات الإجهاض المحليين وسمحت بتفاقم المعلومات الخاطئة، من بين أفعال خاطئة أخرى.

لنأخذ المكسيك على سبيل المثال، التي ألغت تجريم الإجهاض في عام 2023، ولكن الخدمات فيها ليست قانونية بعد في جميع ولاياتها البالغ عددها 32 ولاية. لن تسمح Meta لـ MSI بمشاركة محتوى الإعلان المتعلق بالإجهاض في الدولة بسبب الحظر المتبقي. ومع ذلك، أفاد الفريق المحلي أن المحتوى الآخر المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية قد تم حظره أيضًا. رددت فرق MSI في نيبال وفيتنام هذه المشكلة، حيث زُعم أن Meta قامت بإزالة الإعلانات التي تروج لفحوصات سرطان عنق الرحم ومعلومات عن اللولب وحبوب منع الحمل، على التوالي. لدى MSI الآن "حظر إعلاني شامل" من Meta في البلدين وتدعي أن الشركة لم تقدم أي مبرر واضح. أفاد فريق غانا أن جوجل منعت إعلاناتهم بعبارة "خيارات الحمل".

وقالت ويتني تشينوغوينيا، أخصائية التسويق في MSI Reproductive Choices، في بيان: “يتم إهمال النساء والفتيات من قبل منصات التكنولوجيا الكبرى التي تضع أهدافها النهائية فوق الصالح العام”. "إن المعلومات الدقيقة عبر الإنترنت هي شريان الحياة لأولئك الذين يبحثون عن الرعاية في الوقت المناسب والحقائق حول خياراتهم الإنجابية. ومع ذلك، فإن المجموعات المناهضة للاختيار قادرة على نشر المعلومات المضللة والروايات السامة عبر الإنترنت مع الإفلات من العقاب. والأسوأ من ذلك، أن منصات مثل Google و Meta تتيح حاليًا، والاستفادة من هذه الدعاية الخطيرة".

أعربت فرق MSI في غانا وكينيا ونيبال عن صعوبة في التواصل مع Meta وتلقي معلومات حول سبب محدودية إعلاناتهم - على الرغم من أن فريق بنغلاديش تمكن من الاتصال وحل مشكلاتهم. وواجهت كينيا ونيجيريا وفيتنام مشكلة أخرى: تقليد صفحات ومواقع فيسبوك، التي لا تحتوي في بعض الأحيان على شيء مختلف سوى رقم الهاتف. طلبت MSI من Meta وGoogle إزالة هؤلاء المحتالين (بعضهم طلب أموالاً من العملاء المحتملين) لكنها تدعي أن الشركات أخرت الإجراء أو لم تتخذ أي إجراء.

قام الباحثون بجمع الأدلة من خلال المراسلات والمقابلات مع فرق MSI في مواقع مثل بنغلاديش وغانا وكينيا والمكسيك ونيبال ونيجيريا وجنوب أفريقيا وفيتنام. وجاءت المزيد من المعلومات من تحليل مكتبة إعلانات Meta، التي يزعم التقرير أنها أظهرت دليلاً على أن الشركة تعرض وتستفيد من إعلانات كاذبة أو مضللة مناهضة للإجهاض في غانا والمكسيك. وبحسب ما ورد شاهد المستخدمون في هذين البلدين هذه الإعلانات ما يصل إلى مليون مرة بين عامي 2019 و2024. وتضمنت الإعلانات المعتمدة ادعاءات بأن "القوى العالمية والشركات الدولية" دفعت مقابل إلغاء تجريم حركات الإجهاض من أجل "القضاء على السكان المكسيكيين".

وينظر التقرير أيضًا في الانتهاكات الموجهة ضد عمال MSI في كينيا، والتي زعمت المنظمة أن ميتا تغض الطرف عنها. أفاد فريق غانا أن المنظمات المناهضة للاختيار استخدمت واتساب، وهي منصة مملوكة لشركة ميتا، لإثارة المؤامرات حول تنظيم الأسرة كوسيلة لإخلاء أفريقيا وعمال MSI "إدخال التربية الجنسية "الشيطانية" في المدارس من أجل "تدمير الشباب".

يتهم عمران أحمد، الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية، شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتنقيب عن "البيانات الشخصية للمستخدمين في الجنوب العالمي، لكنها لا تهتم كثيرًا بحماية حقوق الإنسان المحلية والحريات المدنية. إنها تفوح منها رائحة الاستعمار والجشع والغطرسة". وهم لا يدركون أن التطبيق غير المتكافئ لضوابط المحتوى الخاصة بهم لا يستوعبون إلا القليل من الاهتمام أو الفهم للعوامل الثقافية والسياسية المعقدة التي يمكن أن تحرم الناس من حقهم القانوني في الرعاية الصحية الإنجابية، كما أنهم لا يدركون أن التطبيق غير المتكافئ لضوابط المحتوى الخاصة بهم قد يحرم الناس من حقهم القانوني في الرعاية الصحية الإنجابية. السياسات تؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل بشكل كبير."

وفقًا لشركة Google، لا يمكنها تحديد سبب حظر أي إعلان أو حملة دون رؤية الإعلان أو حساب المعلن المحدد. وقالت أيضًا إن الإعلانات التي تستهدف مصطلح خيارات الحمل في غانا والبلدان الأخرى المدرجة ليست محظورة. وقال متحدث باسم جوجل لموقع Engadget: "لا يشتمل هذا التقرير على مثال واحد لمحتوى ينتهك السياسة على نظام Google الأساسي، ولا أي أمثلة على التنفيذ غير المتسق. وبدون أدلة، يدعي أنه تم حظر بعض الإعلانات في غانا للإشارة إلى "خيارات الحمل". . أن تكون نظيفة r، لا يُحظر عرض هذه الأنواع من الإعلانات في غانا - إذا تم تقييد الإعلانات، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب سياساتنا الطويلة الأمد ضد استهداف الأشخاص بناءً على فئات صحية حساسة، بما في ذلك الحمل.

تقوم ميتا بمراجعة النتائج، لكن المتحدث باسمها، ريان دانيلز، قال لصحيفة الغارديان: "نحن نسمح بالمشاركات والإعلانات التي تروج لخدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المناقشة والنقاش حولها. يجب أن يتبع المحتوى المتعلق بالصحة الإنجابية قواعدنا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقاقير الطبية والمعلومات المضللة" ، والإعلانات التي تروج لمنتجات أو خدمات الصحة الإنجابية لا يجوز استهدافها إلا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. نحن نحظر الإعلانات التي تتضمن معلومات مضللة أو تضلل الأشخاص بشأن الخدمات التي تقدمها الشركة، وسنراجع محتوى هذا التقرير."