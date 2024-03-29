الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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125 ألف فلسطيني يتحدون القبضة الحديدية للاحتلال ويصلون الجمعة بالأقصى (فيديو)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

 أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، بساحات المسجد الأقصى، رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين.

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قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى (شاهد)

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الاحتلال يعيق وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى وينكل بعدد منهم

 وأكدت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن إصدار العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.

فلسطين: إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية

 أضافت الخارجية الفلسطينية خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية، ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".

 وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر، متابعة: نطالب بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة لليوم الـ175

 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.

 يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

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