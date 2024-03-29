قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى (شاهد)

استعرضت قناة القاهره إلاخبارية، في تقرير لها ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32623 شهيدًا و75092 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

كما أعلنت "الصحة الفلسطينية"، خلال نبأ عاجل عرضته "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدًا و112 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

باحث: إسرائيل في عزلة دولية بسبب الحرب على غزة.. ولا تعير أي اهتمام بالضغوط

جدير يالذكر أن محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قال إنّه رغم قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أنه جاء مفتقدا لأي أدوات تنفيذيا على الأرض.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الولايات المتحدة هي الفاعل الأهم الذي يمكنه الضغط على دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعيش حالة من العزلة الدولية بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، كما أن المبعوثة الأممية للأراضي الفلسطينية أصدرت تقريرا مهما اتهمت فيه إسرائيل بشكل واضح بممارسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع الباحث، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة إلى مصر شهدت تأكيده بشكل قاطع تحمل إسرائيل مسؤولية الأزمة الإنسانية الكارثية داخل قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل لم تعر كل هذه الضغوط الدولية أي اهتمام وبدأت في مضاعفة عملياتها الجوية ضد غزة في الساعات الماضية.