فضل العشر الأواخر .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

ادى الالف المصلين صلاة الجمعة اليوم في مساجد الإسماعيليه وتناولت خطبة الجمعة الحديث عن "فضائل العشر الأواخر من رمضان .. والتماس ليلة القدر فيها".واكد الشيخ مصطفى البحطيطي امام وخطيب مسجد المطافي -اشهر مساجد الاسماعيليه - أن أيام رمضان ولياليه أسرعت على الانقضاء، ومر من رمضان عشره الأوائل ثم عشره الأواسط، ولم يبق من رمضان الا الثلث الأخير والعشر الأواخر..وتابع ان العشر الأواخر منه هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه؛ فهي فضل الفضل وخير الخير.. وأعظمها بالإجماع ليلة القدر فهي أفضل العشر بل أفضل ليلة في الوجود.

وقال الشيخ ابراهيم امام وخطيب مسجد ابو بكر الصديق -اشهر المساجد بمنطقة وسط البلد بالإسماعيلية -ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، ودلل بأحاديث من السنة النبوية وذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره) رواه مسلم.وكان يحيي فيها الليل كله بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجَدَّ وشدَّ المئزر) رواه مسلم.

فكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله في هذه الليالي للصلاة والذكر، حرصا على اغتنامها بما هي جديرة به من العبادة، قال ابن رجب: "ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه". وشد المئزر هو كناية عن ترك الجماع واعتزال النساء، والجد واللهو.

وتناول الدكتور محمد سليمان امام وخطيب مسجد بدر بمنطقة الشيخ زايد الحديث عن ليلة القدر و التي جعل الله العمل فيها خيراً من العمل في ألف شهر، فقال سبحانه: {ليلة القدر خير من ألف شهر}

وفي هذه الليلة تقدر مقادير الخلائق على مدار العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات، والسعداء والأشقياء، والآجال والأرزاق، قال تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم}

فيها تفتح الأبواب، ويسمع الخطاب، ويرفع الحجاب، ويستجاب فيها الدعاء ويتحقق الرجاء، ليلة انطلاق الإسلام ونزول القران، ليلة سلام فالله يريد للعالم السلام والأمان، سلام المجتمع، وسلامة القلوب والنفوس، وسلامة العلاقات بين الناس {سلام هي حتى مطلع الفجر}.

وتبدأ اليوم اولى ليالي العشر الأواخر من رمضان حيث أعلنت مساجد الاسماعيليه إقامة صلاة التهجد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى قبل الفجر بنحو ساعة .