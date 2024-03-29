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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي ناري يقود تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الأتفاق

لاعبي أهلي جدة
لاعبي أهلي جدة

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الأتفاق مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد  ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي

خط الوسط: علي الأسمري، زياد الجهني، روبرتو فيرمينو

خط الهجوم: رياض محرز، ألان سانت ماكسيمان، فراس البريكان.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

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