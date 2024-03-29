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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة أهلي جدة والاتفاق في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

يستعد أهلي جدة لمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم السبت في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الأمير محمد بن فهد في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الثالث من

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عودة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفيحاء

 جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 47 نقطة من 24 مباراة بعدما فاز في 14 مباراة وتعادل في خمس لقاءات وخسر مثلهم.

فيما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد تحقيق 9 انتصارات والتعادل في 8 مواجهات والخسارة في سبع آخرين.

موعد مباراة أهلي جدة و الاتفاق في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

تبدأ مباراة أهلي جدة والاتفاق في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قنوات SSC السعودية. 

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