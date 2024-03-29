هيئة الأركان الروسية: إنجاز حملة الخريف لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية

أفاد نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، بأنه تم إنجاز مهمة الحملة الخريفية لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.

وقال تسيمليانسكي للصحفيين: "أولاً سألخص نتائج التجنيد الإجباري السابق في الخريف. تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد. وقد تم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة".

وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص لتجهيز وحدات علمية ووحدات إنتاج علمي، بالتعاون مع السلطات العسكرية المركزية، وتم اختيار نحو 500 شخص وإرسالهم لتجهيزهم".

وأشار إلى انه "لن يتم إرسال الجنود الذين يخضعون للخدمة العسكرية عند التجنيد إلى نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الروسية في المناطق الجديدة الروسية (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه) أو للمشاركة في العملية الخاصة".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وفي سياق متصل، قال أناتولي بروكونين، وهو جندي في القوات المسلحة الأوكرانية تم أسره، إنه شهد هجومًا بواسطة دبابة روسية على مركبة المشاة القتالية الأمريكية "برادلي" التي كان يوجد فيها.

وحسب سبوتنيك، قال الأسير: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها إلى المعركة. تم نقلنا على متن "برادلي" من رابوتينو بالقرب من نوفوبوكروفكا (مقاطعة زابوروجيه). وبمجرد فتح البوابة، ودخولنا، وكنت قبل الأخير، بدأت دبابة بإطلاق النار علينا، وسقطت قذيفة مباشرة في "برادلي"، لقد أصبت بصدمة شديدة وأصابتني شظية في رأسي، وتمزق رفيقي الملقب بـ"ميخ"".

وأوضح أنه بعد إصابته تم نقله إلى المستشفى، وبعد ذلك تم إرساله في إجازة. وبحسب بروكونين، فقد قرر عدم العودة من إجازته إلى الجيش والهروب.

وأضاف الأسير: "لكن مع ذلك، بعد مرور شهر، عثروا عليّ. وصلت خمس دوريات. أخذوني وأعادوني إلى الوحدة العسكرية، ولكن ليس إلى تلك التي على جبهة مقاطعة زابوروجيه، ولكن إلى جبهة جمهورية دونيتسك".

كما تحدث الأسير عن كذب وسائل الإعلام الأوكرانية، وقال بروكونين، إنه فوجئ بالتقارير الكاذبة لوسائل الإعلام الأوكرانية المتعلقة برابوتينو على جبهة زابوروجيه.