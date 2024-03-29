إتحاد جدة في مواجهة قوية أمام الفيحاء الليلة بدوري روشن

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الفيحاء في مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي .

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ويحتل الفريق الكروي بنادي الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة والفيحاء

وتنطلق مباراة اتحاد جدة والفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة والفيحاء

وتنقل مباراة اتحاد جدة والفيحاء بشكل حصري عبر قناة “ SSC HD ” .