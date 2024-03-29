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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عودة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفيحاء

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يلتقي اتحاد جدة مع نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.  

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موعد مباراة اتحاد جدة مع الفيحاء بعد نهاية التوقف الدولي

وتبدأ مباراة اتحاد جدة والفيحاء في التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل اتحاد جدة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 42 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 13 فوز وتعادل في 7 لقاءات وخسر في ثلاث مباريات.

أحرز د لاعبو اتحاد جدة  خلال 24 مباراة، 48 هدفا واستقبلت شباك العميد 33 هدفا، فيما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 32 بعد تحقيق 8 انتصارات وخسارة مثلهم، وتعادل أيضا.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الفيحاء:


حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي ــ لويز فيليبي ــ حمدالله العليان ــ فواز الصقور.

في خط الوسط: أحمد الغامدي ــ فابينيو ــ فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو ــ كريم بنزيما.
 

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موعد مباراة اتحاد جدة مع الفيحاء بعد نهاية التوقف الدولي
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