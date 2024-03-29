موعد مباراة اتحاد جدة مع الفيحاء بعد نهاية التوقف الدولي

يستعد اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي اتحاد جدة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيده 42 نقطة، ذلك خلال 13 فوز وتعادل في 7 لقاءات وخسر في ثلاث مباريات.

سجل لاعبو اتحاد جدة في 24 مباراة، 48 هدفا وتلقت شباك العميد 33 هدفا، فيما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 32 بعد تحقيق 8 انتصارات وخسارة مثلهم، وتعادل أيضا.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء

تنطلق مباراة اتحاد جدة والفيحاء في التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.