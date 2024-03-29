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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب فيوتشر يكشف كواليس زيارته لأحمد رفعت

رفعت
رفعت

كشف تامر مصطفى مدرب فيوتشر عن كواليس زيارته لاعبه أحمد رفعت الراقد في احد مستشفيات الاسكندرية بعد الأزمة الصحية الأخيرة.

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مودرن فيوتشر يعلن انتهاء المرحلة الأولى من علاج أحمد رفعت ويوجه الشكر لمستشفى زمزم

وكان أحمد رفعت تعرض لأزمة صحية خطيرة بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أضاف تامر مصطفى : "قمت بزيارة أحمد رفعت في المستشفى، حالته أصبحت أفضل بكثير وكلامه قليل جدًا، وتواجده معه لمدة دقيقة واحدة وخرجت من الرعاية، وسألني على حالة الفريق وتمنى لنا التوفيق".

وتابع أن فيوتشر لديه غيابات مثل مروان محسن وأحمد رفعت ولاعبين كبار ومؤثرين، ولكن سنعمل على العناصر المتواجدة، ولا يوجد لدينا مبررات قبل لقاء الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر الأحد المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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