مودرن فيوتشر يعلن انتهاء المرحلة الأولى من علاج أحمد رفعت ويوجه الشكر لمستشفى زمزم

أعلن نادي مودرن فيوتشر انتهاء المرحلة الأولى من علاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء مباراة الاتحاد السكندري بدوري نايل.

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وجاء بيان مودرن فيوتشر كالاتي:

"{ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ } ، بحمد الله وفضله ثم دعوات الشعب المصري يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالأسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لإستكمال رحلة العلاج والفحوصات.

وينتهز نادي مودرن فيوتشر ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله.".

ويذكر ان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الإسكندرية وتحديدًا في الدقيقة 88 من اللقاء وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وتعادل مودرن فيوتشر سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.