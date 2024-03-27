الأربعاء 27 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يعلن انتهاء المرحلة الأولى من علاج أحمد رفعت ويوجه الشكر لمستشفى زمزم

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن فيوتشر انتهاء المرحلة الأولى من علاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء مباراة الاتحاد السكندري بدوري نايل.

إقرأ أيضًا..

txt

رئيس نادي مودرن فيوتشر يكشف تطورات مهمة في حالة أحمد رفعت الصحية (فيديو)

وجاء بيان مودرن فيوتشر كالاتي: 

"{ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ } ، بحمد الله وفضله ثم دعوات الشعب المصري يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن ختام المرحلة الأولى لعلاج أحمد رفعت لاعب الفريق الأول والمنتخب الوطني وخروجه من مستشفى زمزم بالأسكندرية ونقله إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة لإستكمال رحلة العلاج والفحوصات.

وينتهز نادي مودرن فيوتشر ليشكر جميع الطاقم الطبي الذي قام بعلاج أحمد رفعت خلال الفترة الماضية وبما يدل على كفاءة جميع العاملين بالطاقم الطبي في مصر أعانهم وحفظهم الله.".

 

ويذكر ان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الإسكندرية وتحديدًا في الدقيقة 88 من اللقاء وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وتعادل مودرن فيوتشر سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل. 

مواد متعلقة

شبانة: ناصر ماهر يقترب من الزمالك والجماهير تتحفظ على مهاب ياسر

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

ناصر ماهر أولى صفقات الزمالك الشتويه

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

كأس آسيا.. أستراليا تعتلي صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على سوريا

الزمالك يعرض المبادلة مع فيوتشر لضم ناصر ماهر

أحمد سليمان يكشف سر تأخر الزمالك في إنهاء أزمة القيد

الزمالك يعرض 10 لاعبين على مودرن فيوتشر لحسم صفقة ناصر ماهر
الجريدة الورقية