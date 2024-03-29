زكي عبد الفتاح..تصرفات حسام حسن غريبه

انتقد زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب القائمة التي شاركت في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "حسام حسن أكثر مدير فني لمنتخب مصر حصل على الدعم من الجميع ولكنه يتصرف تصرفات غريبة سواء في قائمة المنتخب التي شاركت في بطولة كأس عاصمة مصر الودية أو تصريحاته ضد نجمنا محمد صلاح".

وأضاف: "حسام حسن يفكرني بـ "عنتر شايل سيفه" وهذا الأمر لا يجوز خاصة وأنه يجب أن يحتوي الجميع وتعجبت من اختيار لاعب واحد من نادي الزمالك في قائمة منتخب مصر".

وأوضح: "محمد صلاح اسمه كبير في عالم كرة القدم ورمز عظيم ويجب أن يستفيد منه حسام حسن ولا يجب أن يتعامل بهذه المعاملة من حسام حسن".