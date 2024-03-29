موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الكونفيدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر على ملعب استاد السلام في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بهدف تحقيق الفوز، لتسهيل مهمته الإياب، ووضع قدمًا في نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية بجانب مصالحة جماهيره بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، بعد الخسارة من الغريم التقليدي الأهلي في نهائي كأس مصر الذي أقيم في السعودية، قبل أن يخسر من الجونة في الدوري المصري.

وعلى الجانب الاخر يسعى مودرن فيوتشر في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، ومحاولة الفوز على الزمالك أحد أقوى المرشحين لحصد لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والإطاحة به خارج البطولة.

تنطلق مباراة الزمالك ضد فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة الزمالك ضد فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية عبر قناة bein sports premium.