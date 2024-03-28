الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مصرع شاب طعنا في المنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

في حادث مروع بشهر رمضان المبارك ، لقى شاب ثلاثيني مصرعه، مساء اليوم الخميس ، إثر تعرضه لحادث طعن على يد آخر في مشاجرة ، بالقرب من موقف أبوعرب بـ المنيا ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

كان مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ، بالقرب من موقف أبوعرب التابع لمدينة المنيا ، وأسفرت المشاجرة عن  إصابة شاب بطعنة نافذة أودت بحياته ، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية  ، إلى موقع الحادث ، وبالمعاينة والفحص ، تبين مصرع حسن .س. ص ، 35 عاما ، جثة هامدة ، مقيم بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا.

 

وتم نقل الجثة لـ مشرحة مستشفى المنيا العام ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، والتي أمرت بضبط المتهم ، والوقف على تفاصيل الحادث ، والتصريح بدفن الجثة عقب  ورود تقريثر الطب الشرعي .

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