مصرع شاب طعنا في المنيا

في حادث مروع بشهر رمضان المبارك ، لقى شاب ثلاثيني مصرعه، مساء اليوم الخميس ، إثر تعرضه لحادث طعن على يد آخر في مشاجرة ، بالقرب من موقف أبوعرب بـ المنيا ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ، بالقرب من موقف أبوعرب التابع لمدينة المنيا ، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شاب بطعنة نافذة أودت بحياته ، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ، إلى موقع الحادث ، وبالمعاينة والفحص ، تبين مصرع حسن .س. ص ، 35 عاما ، جثة هامدة ، مقيم بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا.

وتم نقل الجثة لـ مشرحة مستشفى المنيا العام ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، والتي أمرت بضبط المتهم ، والوقف على تفاصيل الحادث ، والتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقريثر الطب الشرعي .