فاكهة شهيرة تمنع الإصابة بمرض السكري.. احرص على تناولها يوميًا

أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن تناول التوت يقي من الإصابة بمرض السكري والسمنة، مشيرة إلى أنه من الأطعمة الخارقة المليئة بالفيتامينات أو المعادن أو مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم ومنظومة المناعة.

فوائد التوت لمرض السكري

ووفقًا لما ذكره موقع "دايلي إكسبريس"، التوت مصدرًا غنيا لمضادات الأكسدة الطبيعية، ويتم بالفعل استخدامه التوت على نطاق واسع في الوقاية من السكري وغيره من الامراض المزمنة، لخصائصها الغذائية والصيدلانية، نظرًا لاحتوائه على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية وفيتامينات E وB وA والبوليفينول.

في الوقت نفسه تسلط نتائج الدراسة الضوء على وجود مركبات البوليفينول الرئيسية في التوت، والتي تحمي القلب والأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

كما أظهرت إمكانات واعدة للتوت في مكافحة مرض السكري والسمنة في المختبر، مما يمهد الطريق لمزيد من البحث في آلياتها وتطبيقاتها العلاجية المحتملة.

في الوقت نفسه، يوصي الأطباء بتناول التوت في رمضان لاحتوائه على الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحسن حركة الأمعاء ، وعملية التمثيل الغذائي الأمثل، وبالتالي تمنع الاصابة بالإمساك والسكري أيضًا.

كما يحتوي التوت أيضًا على نسبه عالية من الفيتامينات فهو يعزز من قوة الجسم، وعمل منظومة المناعة ضد المرض والعدوى خاصة خلال فصل الربيع.

لذا، ينصح الأطباء بتناول حفنه من التوت بعد تناول الإفطار، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقلل من الشعور بالإجهاد، كما أن سكرياته الطبيعية الصحية، تعزز سلامة الأعصاب وتمنحك القدرة على بذل الجهد.

كما أكدت خبيرة تغذية روسية أن عمل الدماغ يؤثر على العديد من أعضاء الجسم، فهو مسؤولًا عن التفكير والذاكرة والإدراك وتنسيق الحركات، لذا من الضروري المحافظة على صحته ودعمه بكل ما يلزم للقيام بوظائفه بشكل صحيح.

وأضافت:" لا يوجد أي منتج غذائي محدد من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على عمل الدماغ، نحن ننظر دائما إلى تغذية الشخص بالكامل، ومع ذلك، هناك أنظمة غذائية معينة أثبتت أنها جيدة حقا من حيث دعم الوظيفة الإدراكية، وعلى سبيل المثال لدينا حمية البحر الأبيض المتوسط، وحمية MIND التي طورت على أساسها أيضا".

كما أشارت إلى ضرورة إدراج الخضار وخصوصا الخضروات ذات الأوراق الداكنة اللون في نظامنا الغذائي اليومي، فهي تحوي على مواد تعزز صحة الدماغ، وكذلك ضرورة تناول بعض أنواع التوت، مثل التوت البري وتوت العنبية الآسية.