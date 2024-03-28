إعصار قاتل يضرب شمال مدغشقر

غادر إعصار ضرب شمال مدغشقر، قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأجبروا 2000 شخص على مغادرة منازلهم، تقارير إخبارية محلية تقول إن "الفيضانات تسببت في الأضرار" مع تأثر الطرق والجسور.

إعصار جامان

وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن إدارة الكوارث السلطة (BNGRC) ، يقدر عدد القتلى من إعصار جامان بـ 11.

وتفيد بأن ستة من الضحايا غرقوا، في حين أن الآخرين توفي بعد أن صدمته الأشجار المتساقطة أو انهيار المنازل.

الجنرال إيلاك ونقلت وكالة فرانس برس عن أندرياكاجا المدير العام لـ BNGRC قوله:"من النادر لديك إعصار مثل هذا، حركتها ثابتة تقريبا، عندما يتوقف النظام في مكان واحد ، فإنه يدمر الجميع البنية التحتية، وهذا له عواقب وخيمة على السكان، و فيضانات كبيرة".

أقر برلمان مدغشقر قانونا يسمح بالإخصاء الكيميائي، وفي بعض الحالات، الإخصاء الجراحي لمن تثبت إدانته باغتصاب قاصر.

وأثار القانون انتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية، لكنه وجد أيضا دعما من النشطاء الذين يقولون إنه رادع مناسب للحد من "ثقافة الاغتصاب".

وأقر البرلمان في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة القانون في الثاني من فبراير شباط ووافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

ويجب الآن أن تصدق عليه المحكمة الدستورية العليا وأن يوقعه الرئيس أندري راجولينا ليصبح قانونا، الذي أثار القضية لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول، اقترحت حكومته تغيير القانون.

وأشار وزير العدل لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسوا، إنها خطوة ضرورية بسبب زيادة حالات اغتصاب الأطفال.

وقالت إنه في عام 2023، تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصر، و 133 حالة بالفعل في يناير من هذا العام.

وأضاف راندريامانانتيناسوا "مدغشقر بلد ذو سيادة له الحق في تعديل قوانينه فيما يتعلق بالظروف والمصلحة العامة للشعب، قانون العقوبات الحالي لم يكن كافيا للحد من مرتكبي هذه الجرائم".

الإخصاء الجراحي "سيكون دائما واضحا" لأولئك المذنبين باغتصاب طفل دون سن 10 سنوات ، وفقا لصياغة القانون.

يعاقب على حالات الاغتصاب ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 عاما بالإخصاء الجراحي أو الكيميائي، على اغتصاب القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما بالإخصاء الكيميائي.

كما سيواجه الجناة أحكاما أشد تصل إلى السجن مدى الحياة بالإضافة إلى الإخصاء.

قال راندريامانانتيناسوا، "أردنا حماية الأطفال أكثر من ذلك بكثير. كلما كان الطفل أصغر سنا، زادت العقوبة».

الإخصاء الكيميائي هو استخدام الأدوية لمنع الهرمونات وتقليل الرغبة الجنسية. يمكن عكسه بشكل عام عن طريق إيقاف الأدوية الإخصاء الجراحي هو إجراء دائم.

تسمح العديد من الدول وبعض الولايات الأمريكية - بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا - بالإخصاء الكيميائي لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية الإخصاء الجراحي كعقوبة أكثر ندرة. استخدام كليهما مثير للجدل للغاية.

وكثيرا ما سلطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها الضوء على ارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي على الأطفال في مدغشقر، التي تعاني أيضا من أحد أعلى معدلات الفقر في العالم.

وتقول بعض المنظمات غير الحكومية إن العدد الحقيقي لحالات اغتصاب الأطفال أعلى من الأرقام الرسمية، لكن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها لأنها موضوع محظور وغالبا ما يشعر الضحايا بالخجل. جزء كبير من حالات اغتصاب الأطفال هي سفاح المحارم، وفقا للمنظمات غير الحكومية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية القانون الجديد في مدغشقر باعتباره "معاملة غير إنسانية ومهينة" لا تتفق مع القوانين الدستورية للبلاد.

وينبغي أن يركز القانون على حماية الضحايا، كما قال نسيكو وا نيكو، مستشار مدغشقر في منظمة العفو الدولية.

وقال: "في الجزيرة ، لا يتم تنفيذ إجراءات الشكاوى والمحاكمات بشكل مجهول هناك انعدام للثقة في نظام العدالة الجنائية في مدغشقر، بسبب الغموض والفساد. والأعمال الانتقامية ضد ضحايا الاغتصاب متكررة ومع ذلك، فإن القانون لا يكافح هذه العوامل".

وأضاف نيكو أن الإخصاء الجراحي كان عقوبة جنائية إشكالية إذا تمت تبرئة أي شخص خضع لها لاحقا من جريمة في الاستئناف كما أثار شكوكا حول قدرات السلطات الطبية على تنفيذ الإجراءات.

لكن وسط الانتقادات، يتفق بعض النشطاء في مدغشقر مع التغيير في القانون لأنه لا يبدو أن هناك شيئا آخر يعمل.

كما قالت جيسيكا لولونيرينا نيفوسيهينو من مجموعة: "هناك حقا ثقافة الاغتصاب في مدغشقر، نساء يكسرن الصمت، التي تناضل ضد الاغتصاب وتدعم الضحايا نحن بصدد تطبيع بعض حالات العنف الجنسي ، وكذلك تقليل خطورة هذه الحالات."

"(القانون الجديد) تقدم، لأنه عقوبة رادعة هذا يمكن أن يمنع المهاجمين المحتملين من اتخاذ إجراءات، ولكن فقط إذا كنا كمواطنين ندرك وجود وأهمية هذه العقوبة الجديدة".